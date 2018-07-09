حملات مكثفة على الإشغالات والمبانى المخالفة بالهرم

شن حي الهرم برئاسة اللواء إبراهيم عبدالعاطى، حملات مكثفة على الإشغالات والمبانى المخالفة بنطاق الحى، حيث قام برفع عدد كبير من الحواجز الحديدية من شارع محمد الشرقاوى المتفرع من شارع اللبينى، التى كانت تعوق حركة المارة.

وعلى صعيد الإنارة، قام حى الهرم بأعمال صيانة وتركيبات لأعمدة الإنارة فى محيط مجمع مدار الصفا والمروة.

وصادرت إدارة الإشغالات بالحى عددا من المخالفات التى تعوق حركة المرور عند مصنع بيلادونا، وتم رفع ومصادرة عربة فول وإيداعها فى مخازن الحى، كما تم غلق كشك حلويات بناصيه المريوطية - هرم لعمله بدون ترخيص.

ونظم حى الهرم بالتعاون مع قطاع هضبة الأهرام حملة ضد الإشغالات فى موقف التجنيد بمنطقة محولات هضبة الأهرام، تم خلالها إزالة عدد من الأكشاك المخالفة.

وفى شارع المريوطية ومنطقة الطوابق، نظم حى الهرم حملة مكبرة على، تم خلالها مصادرة كميات كبيرة من كراسى المقاهى والترابيزات، والإشغالات التى تعوق حركة المار وتشكل تعديا على حرم الطريق.

وفى إطار الجهود الرامية إلى مكافحة أعمال البناء المخالف، قام حى الهرم بوقف أعمال البناء بأحد العقارات المخالفة في المريوطية فيصل، كما تم سحب معدات بناء وسيارة نصف نقل ووقف اعمال هدم بإحدى الفيلات بالمريوطية، وتم سحب خلاطه من شارع مسجد التوحيد من المجزر الآلي، وأخرى من عقار بشارع سلام العربي بسبب اشغال الطريق.

من ناحية أخرى واصل حى الهرم أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق مصر الفيوم، حيث قامت اداره المرافق بحي الهرم بتركيب بلاعات امطار بالطريق.

وشدد عبدالعاطى على العاملين بالحى ضرورة الاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وعدم التهاون مع أى مخالف وإعلاء كلمة القانون.