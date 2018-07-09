حصاد الاقتصاد المصرى اليوم 9-7-2018

كتب : مصطفى عبد التواب

شهد الاقتصاد المصرى اليوم الاثنين 9-7-2018 مجموعة متنوعة من الاخبار فى مقدمتها ارتفاع تحويلات المصرين بالخارج، وتراجع مؤشرات البورصة بختام التعاملات، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم..



البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ26 مليار دولار

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الإثنين، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى أبريل ‏من السنة المالية 2017/2018 بنحو ‏8.5 ‏مليار دولار وبمعدل ‏48.2%، ‏لتحقق مستوى قياسى جديد بلغ نحو 26‏ مليار دولار، مقابل نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالى السابق، وأكد البنك المركزى المصرى، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بمعدل 41.2% لتصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، فى شهر أبريل 2018، مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.

الإحصاء: 78.5٪ زيادة فى صادرات مصر إلى التجمعات الدولية خلال 2017

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2017، وهى "تجمع الإسكوا، تجمع دول الساحل والصحراء، تجمع الكوميسا، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية"، والتى كشفت أن إجمالـى قيمة صادرات مصـر إلـى تلك التجمعات بلغ 470.4 مليــار جنيــه عــام 2017، مقابـل 263.5 مليار جنيـه عـام 2016، بنسبة زيادة قـدرها 78.5٪. قطاع الأعمال: 2.8 مليار جنيه إيرادات مستهدفة لشركات "القابضة للسياحة"

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالى 2018/2019، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة المالية.



أعلنت شركة إينى الإيطالية عن نجاح عمليات حفر ثان آبارها النفطية بحوض فاغور فى منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية - حوالى 130 كلم شمال واحة سيوة- وتصل طاقته الإنتاجية إلى 5.130 برميل يوميا من النفط الخفيف مع انخفاض الغاز المصاحب.

كشف كمال الدين عبد العاطى، مدير عام شبكات الكهرباء بأسوان، عن الافتتاح الرسمى لمحطة بنبان 1 بمركز دراو بأسوان، 19 يوليو الجارى، بحضور عدد من قيادات وزارة الكهرباء، موضحا أن المحطة تعمل على ربط الطاقة الشمسية المولدة من 10 محطات لربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء.

وزير الاتصالات: الاستعانة ببيت خبرة عالمى لتسويق المناطق التكنولوجية



كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تدرس كيفية تفعيل المناطق التكنولوجية وتسويقها لتكون جاذبة للاستثمار، حيث تم إنفاق مبالغ ضخمة للغاية على تلك المناطق ولابد من المحافظة عليها. البترول: نجحنا فى توصيل الغاز الطبيعى لـ6 مدن خلال يوليو الجارى

قالت وزارة البترول، إن القطاع نجح فى اطلاق الغاز الطبيعى لأول مرة خلال الشهر الحالى فى 6 مدن ومناطق جديدة بمحافظات الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى لمختلف المناطق بمحافظات مصر واحلاله محل البوتاجاز، حيث تم توصيل الغاز الطبيعى إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بالعاشر من رمضان ومدن بلقاس وشربين بالدقهلية و بيلا وقرية الجرايدة بكفر الشيخ ، وجارى حالياً الانتهاء من استعدادات تدفيع الغاز الطبيعى خلال أيام فى مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

نظم الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى للعام 2018 والذى عقده الاتحاد فى مدينة بيروت، بحضور حشد كبير من القيادات المصرفية المصرية والعربية.

ويعد الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، الدار الجامع للمصرفيين العرب الذى أصبح اليوم مرجعً ومتحدثًا باسم المصرفيين العرب، يضم أكثر من 550 عضو عامل، وأكثر من 300 عضو مشارك يمثلون المهن المصرفية المختلفة فى أنحاء الوطن العربى وبلاد الاغتراب.