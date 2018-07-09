تنفيذ 5120 حكما قضائيا وتحصيل 172 ألف جنيه خلال 24 ساعة بالغربية

الغربية – عادل ضرة

نفذت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، وتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

شارك فى الحملة، ضباط المباحث الجنائية، وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، أسفرت عن تنفيذ 5120حكما قضائيا، منهم 3290حكم فى غرامات، 1740حكم فى جنح الحبس الجزئي والمستأنف، 83حكم فى مخالفات، 7أحكام فى جناية،ك9 وتحصيل 172ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.