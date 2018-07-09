تراجع سهم "جلوبال تليكوم" بنسبة 7.30% بعد ربع ساعة من بدء جلسة التداول

كتب هانى الحوتى

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال5% تراجعا خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاء على رأس الشركات المتراجعة سهم شركة جلوبال تليكوم، والذى انخفض بنسبة 7.30%، وأسمنت بورتلاند طرة المصرية بنسبة 8.21%، العامة للصوامع والتخزين 5%.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت إعادة التداول على أسهم شركة جلوبال تليكوم، اعتبارا من الساعة 10.10 من جلسة تداول أمس الأحد، وذلك بعد ردها على هيئة الرقابة المالية بشأن عرض صفقة شراء أصولها بباكستان.

وقالت شركة جلوبال تليكوم، فى خطابها لهيئة الرقابة المالية، إنه حالة الموافقة على الصفقة من قبل مساهمى الأقلية، فإن الشركة سوف تتسلم صافى مبلغ 965 مليون دولار وفقا لشروط العرض بما يشمل من تأجيل سداد مبالغ محددة، مضيفة أنه يمكن الموافقة على توزيع هذا المبلغ على المساهمين وفقا لنصوص القانون.

وأشارت إلى أن ذلك يتطلب، أولا تعيين مستشارا ماليا من قبل مجلس الإدارة، وثانيا مراجعة مجلس الإدارة من خلال أعضائه المستقلين تقرير المستشار المالى، وثالثا إصدار مجلس الإدارة توصية للمساهمين ودعوة الجمعية العامة غير العادية، ورابعا موافقة الجمعية العامة غير العادية على الصفقة وتفويض ممثل للتوقيع على مستنداتها.

ولفتت إلى أنه حال إتمام الصفقة، سوف تستمر جلوبال تليكوم، فى امتلاك نسبة 45.6% من جيزى بالجزائر، بالإضافة إلى بعض الشركات الأخرى ولكنها تحت التصفية.

وكانت شركة فيون الهولندية قد تقدمت بعرض شراء أصول جلوبال تليكوم فى باكستان (شركة جاز وأنشطتها التابعة) وبنجلاديش (شركة بنجلالينك) نظير مقابل مادى إجماليه 2,550 مليون دولار، وستُبقى الشركة الهولندية على حصتها فى شركة جازى فى الجزائر من خلال شركة جلوبال تيليكوم.