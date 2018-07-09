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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:54 م
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تحرير 7907 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:03 م
تحرير 7907 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية.
 
وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7907 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 94 مخالفة تجاوز سرعات و2108 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم تحرير 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 80 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 47 دراجة بخارية وسيارة
 
 

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