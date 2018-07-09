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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:10 م
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تأبين ستة عناصر من الامن التونسي قتلوا في هجوم إرهابى أمس

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:53 ص
تأبين ستة عناصر من الامن التونسي قتلوا في هجوم إرهابى أمس حالة حزن تهيمن على قريب أحد الضحايا
أ ف ب
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أقيمت، اليوم الاثنين، فى تونس مراسم تأبين لستة عناصر من الامن التونسى قتلوا فى هجوم هو الاعنف منذ سنتين، نفذه الأحد مسلحون قرب الحدود الجزائرية وتبنته "كتيبة عقبة ابن نافع" الجهادية.

وجرى التأبين بقاعدة الحرس الوطنى بمنطقة العوينة بالعاصمة فى حضور وزير الداخلية بالنيابة غازى الجريبى ومسؤولين واقرباء. ولم يسمح للصحافة ووسائل الاعلام بتغطية الحدث.

وقُتل ستة عناصر من الأمن التونسى الأحد في كمين نصبته "مجموعة إرهابية" فى شمال غرب البلاد، بحسب ما أكدت السلطات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطنى العقيد حسام الدين الجبابلى، لفرانس برس، إن ثلاثة جرحى من الأمنيين تم نقلهم إلى المستشفى العسكرى فى تونس و"حالتهم مستقرة"، مؤكدا أن عمليات التمشيط والبحث التى انطلقت الأحد لا تزال مستمرة الاثنين.

وأعلنت "كتيبة عقبة بن نافع" مسؤوليتها عن العملية. والكتيبة هى الجماعة الجهادية الرئيسية فى تونس وهى مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى.

ونددت احزاب تونسية ومنظمات ونقابات بالهجوم.

 

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كتيبة عقبة ابن نافع

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