بنك مصر يحصل على جائزة أفضل بنك مصرى فى ترتيب القروض وتمويل المشروعات

كتب - أحمد يعقوب

منح الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، بنك مصر جائزة " أفضل بنك مصرى من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018"، وذلك من خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفى العربى الذى عقد فى العاصمة اللبنانية بيروت يوم الجمعة الموافق 6/7/2018، وتسلم الجائزة عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر من الدكتور جوزيف طربيه رئيس الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، ووسام فتوح الأمين العام للاتحاد، وحضر الحفل لفيف من القيادات المصرفية المصرية والعربية والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وتعد هذه الجائزة تأكيدا للأداء المتميز الذى حققه بنك مصر ونتائجه المالية القوية واستمرارا للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك تقديرا للدور الرائد الذى يلعبه البنك من خلال التزامه بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن بنك مصر قد تصدر المراكز الأولى عدة مرات خلال السنوات الأربعة الماضية كواحد من أفضل البنوك بقارة أفريقيا فى مجال تسويق وإدارة وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات؛ وذلك وفقا للتقييم الذى تعده مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك، واستطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/01/2017 وحتى31/12/2017 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى مبلغ 70.4 مليار جم وذلك فى العديد من القطاعات (الكهرباء، الطاقة المتجددة، الاستثمار العقاري، البترول والغاز، تنمية المشروعات) بلغت قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 20.6 مليار جم تقريبا، ويأتى ذلك نتيجة لإنجازات البنك الملموسة والواضحة فى ترتيب العمليات التمويلية الكبيرة فى المشروعات العديدة بكافة المجالات والقطاعات الرئيسية والمشاركة بفاعلية فى العديد من المشروعات القومية.

كما حصل بنك مصر على جائزة "أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الإفريقية " لعام 2017، وتعد تلك المرة الثالثة التى يحصل فيها البنك على نفس الجائزة من مؤسسة EMEA Finance التى تعتبر أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك، وتعكس تلك الجوائز حجم النجاح الذى حققه بنك مصر فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة.