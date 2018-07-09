انطلاق مراسم تأبين 6 شهداء من الأمن التونسى فى العوينة

أ ف ب

أقيمت، اليوم الاثنين، فى تونس مراسم تأبين لستة شهداء من الأمن التونسى قتلوا فى هجوم هو الأعنف منذ سنتين، نفذه الأحد مسلحون قرب الحدود الجزائرية وتبنته "كتيبة عقبة ابن نافع" الإرهابية.

وجرى التأبين بقاعدة الحرس الوطنى بمنطقة العوينة بالعاصمة فى حضور وزير الداخلية بالنيابة غازى الجريبى ومسؤولين وأقرباء. ولم يسمح للصحافة ووسائل الإعلام بتغطية الحدث.

وساشتهد 6 من الأمن التونسى الأحد في كمين نصبته "مجموعة إرهابية" فى شمال غرب البلاد، بحسب ما أكدت السلطات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطنى العقيد حسام الدين الجبابلى، لفرانس برس، إن ثلاثة جرحى من الأمنيين تم نقلهم إلى المستشفى العسكرى فى تونس و"حالتهم مستقرة"، مؤكدا أن عمليات التمشيط والبحث التى انطلقت الأحد لا تزال مستمرة الاثنين.

وأعلنت "كتيبة عقبة بن نافع" مسؤوليتها عن العملية. والكتيبة هى الجماعة الجهادية الرئيسية فى تونس وهى مرتبطة بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى.

ونددت احزاب تونسية ومنظمات ونقابات بالهجوم.



بكاء أهالى الضحايا



تأبين أمنين قتلوا فى تونس فى هجوم نفذه مسلحون شمال غرب البلاد



تأبين شهداء تونس



جانب من التأبين



جانب من تأبين أمنين قتلوا فى تونس فى هجوم نفذه مسلحون شمال غرب البلاد