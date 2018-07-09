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الإثنين، 09 يوليه 2018 10:29 ص
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اليوم مؤتمر صحفى لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية لمناقشة المؤشرات الجغرافية بمصر

الإثنين، 09 يوليه 2018 03:20 ص
اليوم مؤتمر صحفى لبرنامج الاتحاد الأوروبى للتنمية الريفية لمناقشة المؤشرات الجغرافية بمصر جانب من ورشة العمل
كتب محمود الضبع
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يعقد اليوم الإثنين "برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية"، مؤتمرا صحفيا لمناقشة "المجالات الرئيسية للعمل من أجل المؤشرات الجغرافية بمصر"، والذى تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون التنموى التابعة للسفارة الإيطالية بالقاهرة، ويتم تمويله من الاتحاد الأوروبى بمبلغ 22 مليون يورو بالتعاون مع وزارات الزراعة والرى و الاستثمار والتعاون الدولى والتنمية المحلية.

وذلك بحضور الدكتور هشام علام مدير العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، والدكتور  ستيفان دافيد - ممثل الاتحاد الأوروبي فى مصر، والدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز التنمية والتجارة الداخلية، والمهندس حسين السنينى مدير عام مديرة الزراعة بمطروح، والدكتور ماريو مارجوتا رئيس فريق العمل ببرنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية، وعبد المعطى السنوسى نقيب الفلاحين بمحافظة مطروح، و مونيك باجال المستشارة للمؤشر الجغرافى لبرنامج الاتحاد الأوروبى، والدكتور إسماعيل الفرماوى المستشار الزراعى لمكتب التعاون الإيطالى.

وقد بدأ "برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية" بعقد ورش عمل لمزارعى محافظة مطروح منذ أمس الأحد، لنقل خبرات فريق العمل الذى سافر إلى المغرب باعتبارها من الدول الرائدة فى تسجيل المؤشرات الجغرافية بتسجيلها 62 منتج استطاعت أن تغزو بهم الأسواق الأوروبية، ويسعى البنامج لتطبيق لتلك التجربة بمصر باعتبارها بها العديد من المنتجات، وتم إستهداف منتجات مميزة بمحافظة مطروح مثل "التين وزيت الزيتون و الأغنام البرقى والمنتجات البدوية والعنب الأسود بمنطقة سيدى برانى".

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