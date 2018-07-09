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الإثنين، 09 يوليه 2018 08:23 م
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"اليوم السابع" تفتح ملف عودة الجماهير لمباريات الدورى

الإثنين، 09 يوليه 2018 08:00 م
"اليوم السابع" تفتح ملف عودة الجماهير لمباريات الدورى عدد اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة منها، فتح ملف عودة الجماهير لمباريات الدورى، وكواليس ضبط هيئة الرقابة الإدارية رئيس مصلحة الجمارك متلبسا برشوة.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

"اليوم السابع" تفتح ملف عودة الجماهير لمباريات الدورى

 

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