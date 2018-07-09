تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير المهمة منها، فتح ملف عودة الجماهير لمباريات الدورى، وكواليس ضبط هيئة الرقابة الإدارية رئيس مصلحة الجمارك متلبسا برشوة.

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

"اليوم السابع" تفتح ملف عودة الجماهير لمباريات الدورى

ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبساً بالرشوة.. شغل منصبه فى مايو الماضى.. والرقابة الإدارية: أمر مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للمهربين





أسامة هيكل يكشف لـ "اليوم السابع" أسرار الهجوم على قانون الصحافة والإعلام.. أقول لنقيب الصحفيين: لا عودة للجمعيات الوهمية ولن نعطى لشخص سلطة الإنفاق والمراقبة.. كلما اقترب موعد الموافقة على القانون زاد الهجوم.. ولن نترك الأمر دون تنظيم



"السيسى" يوجه بتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.. الرئيس يناقش خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول وتحديث كل أنشطته.. ويتلقى اتصالاً من رئيس وزراء اليابان لتطوير التعاون المشترك





البنك المركزى: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26 مليار دولار



خالد صلاح يكتب: "الندوات وحدها لا تكفى"





رئيس امتحانات الثانوية العامة: إعلان النتيجة لن يتأخر عن يوم السبت.. "حجازى": إتاحة النتيجة على المواقع عقب انتهاء المؤتمر الصحفى.. والنسبة العامة للنجاح قريبة من العام الماضى



انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات فى النصف الثانى من شهر يوليو.. عبدالغفار: مكتب التنسيق ملتزم بقرارات المجلس الأعلى.. و"عطا": 80 ألف طالب حجزوا اختبارات القدرات إلكترونياً





مصر ترحب بالاتفاق بين إريتريا وإثيوبيا لإنهاء حالة النزاع بينهما



"التموين" تبدأ استيراد الأرز من الخارج



لجنة استرداد أراضى الدولة: جدول زمنى لإنهاء إجراءات التقنين للجادين





"الداخلية": نحمى البسطاء من جشع التجار بمبادرة "كلنا واحد".. اللواء أنور سعيد: نظام تجارى جديد لتوحيد الأسعار.. وتوفير السلع الاستراتيجية بثلثى سعرها



أقوى ملحق عقارى بمناسبة إجازات المصريين بالخارج.. انتعاشة كبرى عقب تبنى الحكومة سياسة تصدير العقار المصرى





وزيرا الإنتاج الحربى والكهرباء يبحثان إقامة أبراج وخطوط نقل بالتعاون مع الصين

