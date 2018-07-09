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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:35 ص
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اليوم.. استمرار مؤتمر "معا من أجل مصر" ضمن احتفالات القاهرة بعيدها القومى

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:00 ص
اليوم.. استمرار مؤتمر "معا من أجل مصر" ضمن احتفالات القاهرة بعيدها القومى احتفالية معا من أجل مصر
ماجد تمراز
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يشارك المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، فى فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "معا من أجل مصر"، ضمن احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومى، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة عين شمس، بحضور عدد من الوزراء.
 
وخصصت محافظة القاهرة أتوبيس لطلاب المدارس، الذين سيشاركون فى احتفالات المحافظة بعيدها القومى، حيث من المقرر أن يجوب هذا الأتوبيس بالطلاب شوارع القاهرة، ثم التوجه إلى أهم معالم القاهرة السياحية كالقلعة والمتحف المصرى وشارع المعز وغيرهم، لتعريفهم بأهم معالم قاهرة المعز.
 
وكانت محافظة القاهرة قد أعدت برنامجا خاصا للاحتفال بعيدها القومى، بدأ بمؤتمر صحفى للمهندس عاطف عبد الحميد، ثم أداء المحافظ و6 وزراء أخرين صلاة الجمعة بمسجد محمد على بالقلعة، ثم افتتاح مؤتمر للشباب بجامعة عين شمس بعنوان "معا من أجل مصر"، والذى ستستمر فعالياته لمدة 5 أيام.
 
 
 

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