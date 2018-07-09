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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:56 م
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اللواء ناجى شهود: احذروا حروب الجيل الرابع.. "بيحطوا لنا السم فى العسل"

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:01 م
اللواء ناجى شهود: احذروا حروب الجيل الرابع.. "بيحطوا لنا السم فى العسل" اللواء ناجى شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
ماجد تمراز
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حذر اللواء ناجى شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، من حروب الجيل الرابع، التى يحاول الغرب من خلالها غزو مصر عن طريق التجسس التكنولوجى.

وقال شهود: "الأشرار بيحطولنا السم فى العسل"، مشيراً إلى أنه كان هناك محاولات كبيرة لتقسيم مصر مثل شائعات أن أهل سيناء شعب منفصل، والنوبة شعب منفصل، ولكن وحدة الشعب المصرى حالت دون ذلك وتصدت لهم.

وأضاف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر الشباب "معاً من أجل مصر" فى يومه الثانى، أن كل جيل من هذا الشعب يخوض تحدى، فما تم فى حرب 1973 كان واجباً على كل مصرى حينها، والحرب التى تخوضها مصر الآن، يجب على كل مصرى المشاركة فيها، لأن مصر الآن تخوض حرب كبيرة.

واستعرض اللواء ناجى شهود، خارطة توضح وضع فلسطين منذ وعد بلفور وحتى الآن، والتدرج الذى تدرجته إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة، والدور الذى لعبته الدول العربية فى مواجهة إسرائيل فى حرب أكتوبر.

وتستمر فعاليات مؤتمر الشباب "معا من أجل مصر" لمدة 5 أيام على أن ينتهى الخميس المقبل، ويضم المؤتمر سلسلة من الفعاليات أبرزها تنظيم رحلات إلى أهم المعالم التاريخية بالقاهرة، وتنظيم الندوات والاجتماعات بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، وذلك ضمن فعاليات محافظة القاهرة للاحتفال بعيدها القومى ومرور 1049 عام على تأسيسها.


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