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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:00 م
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الكرملين: بوتين لن يلتقى ماكرون خلال زيارته لروسيا

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:04 م
الكرملين: بوتين لن يلتقى ماكرون خلال زيارته لروسيا المتحدث الرئاسى الروسى ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
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قال المتحدث الرئاسى الروسى ديمترى بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط للقاء نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى سيزور روسيا، لحضور مباراة منتخب بلاده مع بلجيكا فى نصف نهائى كأس العالم 2018.

وأضاف بيسكوف، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "يخطط ماكرون لزيارة مدينة سانت بطرسبرج فقط لحضور مباراة المنتخب الوطنى الفرنسى، ومن ثم مغادرة المدينة على الفور بعد انتهاء المباراة، فى الوقت الذى لا يخطط فيه الرئيس الروسى لحضور المباراة".

وشدد المتحدث الرئاسى الروسى على أن الاتصالات الروسية الفرنسية مكثفة للغاية، وعلى أعلى مستوى، كما أن بوتين وماكرون تمكنا من تطوير علاقات طيبة وبناءة للغاية".

 


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