العراق: مبيعات النفط تتجاوز 40 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى

كتب أحمد أبو حجر

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تحقيقها ارتفاعا ملحوظا فى معدل الصادرات والإيرادات من مبيعات النفط الخام للنصف الأول من العام الحالى 2018، والتى بلغت نحو 40.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 27.26 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضى 2017.

وبحسب بيان صحفى صادر عن قطاع النفط العراقى فإن مجموع الصادرات المتحققة للنصف الأول من العام الحالى 2018 بلغ نحو 625.1 مليون برميل، بالمقارنة مع 592.4 مليون برميل فى العام 2017 الماضى.

وقال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى أن معدل سعر البيع لشهر يونيو للعام الحالى 2018 شهد ارتفاعا مقارنة بشهر يونيو من العام 2017 الماضى، حيث بلغ (69.322) دولار للبرميل، فى حين كان معدل البيع ليونيو 2017 (42.067) دولار للبرميل ، موضحًا أن ذلك سوف يسهم فى التقليل من نسبة العجز الحاصل فى الموازنة الاتحادية لهذا العام.