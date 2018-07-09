العثور على 9 أنفاق لتنظيم داعش الإرهابى فى نينوى العراقية

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أعلن مركز الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، العثور على 9 أنفاق تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى فى نينوي.



وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول - فى بيان حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية: "إن القوات الأمنية فى قيادة عمليات نينوى عثرت على 12 عبوة ناسفة و9 أنفاق أحدها مفخخ تم تدميره وآخر يحتوى على عناصر إرهابية تمت معالجته من قبل قوات التحالف وقتل 20 إرهابيا كانوا بداخله فى منطقة بادوش " .



وأضاف رسول: "أن القوات عثرت أيضا على 42 عبوة ناسفة فى قرية السلام تم تفجيرها وعلى 15 صاروخا و13 عبوة ناسفة محلية الصنع فى منطقة بدنه الكبير و8 عبوات ناسفة محلية الصنع فى قرية الدوانش".

يذكر أن القوات الأمنية عثرت الفترة الماضية على أنفاق تابعة لتنظيم (داعش) فى مناطق متفرقة من البلاد .