الزراعة" و"منتجى الدواجن" يبحثان سبل النهوض بالإنتاج الداجنى

كتب عز النوبى

تدرس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنشاء شركة لتجميع الذرة الصفراء والفول الصويا من المنتجين المحليين، وذلك بالتنسيق مع اتحاد منتجى الدواجن، لتوفير مدخلات إنتاج الأعلاف للدواجن، بهدف خدمة صغار ومتوسطى المنتجين.

أكد ذلك الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال اجتماعه مع الدكتورة منى محرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، مع مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لبحث سبل تطوير صناعة الدواجن فى مصر.‏

وقال وزير الزراعة، إن تلك الشركة ستكون معنية بتوزيع هذه المدخلات على المربين بأسعار تعاونية ومناسبة لهم، بما يساهم فى دعم مزارعى هذه المحاصيل، وتحقيق عائد مجزى لهم نظير إنتاجهم، بما يتماشى مع خطة الدولة فى تسويق المحاصيل الزراعية، لتحقيق هامش ربح مرضى للفلاح، لافتاً الى أن ذلك الأمر من شأنه أيضاً النهوض بصناعة الدواجن وخفض الأسعار للمستهلكين.‏

وأشار أبوستيت، إلى حرص الوزارة على دعم الصناعة الوطنية للدواجن والنهوض بها، وتحسين المنتج وتوفيره للمواطنين بأسعار مناسبة، مع تحقيق هامش ربح مناسب للمنتجين، لافتاً إلى إمكانية التوسع فى نشاط الشركة التى يجرى دراسة تأسيسها ليتم من خلالها أيضاً تسويق منتجات الدواجن من خلال منافذ يتم إقامتها فى كافة المراكز على مستوى الجمهورية، كذلك تتولى الشركة توفير المجففات والمعدات اللازمة لشراء الذرة من الفلاحين بنظام الزراعة التعاقدية.

وأكد وزير الزراعة، على أهمية العمل على تطوير بورصة الدواجن، من خلال إنشاء قاعدة بيانات حقيقية لقواعد الإنتاج والتكلفة الفعلية، مع إيجاد هامش ربح معقول للجميع، بحيث يكون هناك نظام للتسعير بناء على آليات ومدخلات محددة.

من جهتها، أكدت الدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه يجرى العمل على تطوير منظومة صناعة الدواجن فى مصر، واستكمال الخطوات التى تم البدء فيها لتشجيع الاستثمار الداجنى، وضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال، بما يساهم فى التوسع وتنمية الإنتاج الداجنى فى مصر.

وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أن خطط تطوير الصناعة لم تغفل صغار المربين، بل تساهم بشكل كبير فى دعمهم، والحفاظ على مصالحهم، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم، وتوفير مدخلات الإنتاج لهم، كذلك ضمان تسويق منتجاتهم.

وأكد الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاتحاد وكافة أعضائه حريصون على تقديم كاف اشكال الدعم الممكن، لإنجاح خطط التطوير والتنمية، وأن الاتحاد لديه الاستعداد لتلبية الاحتياجات التموينية من الدواجن ومنتجاتها بالأسعار العالمية، كذلك التعاون مع الوزارة من أجل إنشاء مراكز لتوزيع الدواجن وبيض المائدة بكافة مراكز الجمهورية، لتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير المنتجات بسعر مُرضى للمواطنين.