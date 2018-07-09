الرى: إزالة 74 حالة تعدى على نهر النيل أمس

كتبت أسماء نصار

نفذ قطاع تطوير وحماية نهر النيل أمس الأحد حملات إزالة مكثفة أمس فى مختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حيث تم تنفيذ قرارات إزالة لـ (74) حالة تعدى على نهر النيل تنوعت بين أعمال بناء وردم وزراعة مخالفات نسيلة.

شملت الإزالات محافظات الغربية حالتين ازالة والمنوفية 30 إزالة والبحيرة حالة ازالة واحدة وكفر الشيخ 13 إزالة والدقهلية 20 إزالة والمنيا 5 إزالات والمنيا 3 إزالات، وقنا 3 ازالات.

أشار المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل أن عداد انقاذ نهر النيل سجل قفزة طبقا لما هو مدون، مؤكداً أن القطاع وأجهزته بمختلف المحافظات فى تواصل واصرار على الوصول للهدف المنشود وماضون قدماً فى تنفيذ أهداف الحملة وفق البرامج الزمنية المقررة مع الاجهزة الامنية بالدولة.