الرقابة على الصادرات: 22 % زيادة فى صادراتنا من الكتب والمصنفات بـ5 أشهر

كتب – إسلام سعيد

كشف بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع صادرات مصر من الكتب والمصنفات بنسبة 22 % خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 لتسجل ما قيمته 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.

يشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، فيما حقق حجم التجارة الخارجية لمصر نموا بنسبة 12%، حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.