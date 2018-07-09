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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:56 ص
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الرقابة على الصادرات: 22 % زيادة فى صادراتنا من الكتب والمصنفات بـ5 أشهر

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:00 ص
الرقابة على الصادرات: 22 % زيادة فى صادراتنا من الكتب والمصنفات بـ5 أشهر كتب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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كشف بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع صادرات مصر من الكتب والمصنفات بنسبة 22 % خلال الفترة من يناير إلى مايو 2018 لتسجل ما قيمته 5 ملايين دولار مقابل 4 ملايين دولار بالفترة نفسها من العام الماضى.
 
يشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، فيما حقق حجم التجارة الخارجية لمصر نموا بنسبة 12%، حيث سجل 29 مليارا و357 مليون دولار مقابل 26 مليارا و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.
 

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