الرئيس اليمنى يلتقى وزيرة الدولة لشئون التعاون الدولى بالإمارات

إيمان حنا

أكد الرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية على عمق العلاقات الأخوية المميزة بين اليمن والإمارات العربية المتحدة والمبنية على وحدة الموقف والصف والمصير المشترك.

جاء ذلك خلاله لقاءه الْيَوْم الإثنين ، فى العاصمة المؤقتة عدن مع وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى بدولة الإمارات ريم الهاشمى وسفير الإمارات سالم الغفلى بحضور رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وقال الرئيس عبد ربه، إن التضحيات التى قدمتها الإمارات فى إطار دول التحالف العربى، الذى تقوده المملكة العربية السعودية ستظل محط تقدير واعتزاز كافة أبناء اليمن لامتزاج الدماء اليمنية مع دماء اشقاءها في معركة الوجود والمصير المشترك.

وأشاد الرئيس بمواقف قيادة الامارات لدعم اليمن على مختلف المستويات الميدانية والإغاثية وغيرها، مؤكدا ان الانتصارات في مواجهة كل التحديات من خلال وحدة الجهود والمواقف الاخوية الحميمة، محملا نقل تحياته لإخوانه قادة الدولة سمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة و سمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ومن جانبها، عبرت الوزيرة الإماراتية عن سعادتها بهذه الزيارة، للوقوف على الاحتياجات الراهنة للشعب اليمني في الجوانب الإنسانية والإغاثية والدوائية، لافتة الى جولتها الاستطلاعية الْيَوْم لمدينة عدن ووقوفها على احتياجات مستشفى الجمهورية لتقديم ما أمكن في هذا الإطار، مجددة موقف الامارات الداعم لليمن وقيادتها الشرعية وناقلة تحيات قادة الدولة الإماراتية .

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي وقائد قوات التحالف العربي بعدن العميد محمد الحساني.