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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:30 م
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الرئيس الرومانى يقيل المدعية العامة لمكافحة الفساد

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:34 م
الرئيس الرومانى يقيل المدعية العامة لمكافحة الفساد الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس
بوخارست (أ ش أ)
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وقع الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس اليوم الاثنين، على مرسوم لإقالة المدعية العامة لمكافحة الفساد لورا كودروتا كوفيسى من منصبها بعد توصية من المحكمة الدستورية بذلك فى مايو الماضى.

وذكرت مجلة /بوليتيكو/ الامريكية، فى نسختها الأوروبية، أن كوفيسى كانت معروفة فى الغرب بملاحقاتها المسئولين الفاسدين.

وقالت مودلينا دوبروفولسكى المتحدثة باسم الرئيس الرومانى، فى مؤتمر صحفى عُقد فى بوخارست: "إنه لا يجب التخلى عن مكافحة الفساد، فى جميع الأحوال، أو إبطاء هذه العملية"، وتابعت قائلة: "إن الفساد يؤثر على حياة كل مواطن وعلى تقدم رومانيا".

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت فى أواخر شهر مايو الماضى قرارا بإقالة كوفيسى.. ورفع وزير العدل الرومانى تودوريل توادر القضية أمام المحكمة، داعيا إلى إقالة كوفيسى، فى شهر فبراير الماضى، متهما إياها بتجاوز حدود اختصاصها وعدم احترام سلطة البرلمان، ضمن اتهامات أخرى.

 


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