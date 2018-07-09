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الإثنين، 09 يوليه 2018 02:57 م
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الرئيس التونسى يدعو مجلس الأمنى القومى إلى اجتماع استثنائى غدا

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:30 م
الرئيس التونسى يدعو مجلس الأمنى القومى إلى اجتماع استثنائى غدا الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى
أ ش أ
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قرر الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، دعوة مجلس الأمن القومى للانعقاد استثنائيا، غدا الثلاثاء، فى قصر قرطاج بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزراء المكلّفين بالداخلية والدفاع والعدل.

ويأتى الاجتماع بهدف تدارس الوضع الأمنى بالبلاد بعد الهجوم الإرهابى الغادر أمس الأحد بولاية جندوبة، والذى أسفر عن مقتل 6 عناصر من وحدات الحرس الوطنى، والنظر فى المنظومة الأمنية بوزارة الداخلية بعد التغييرات الأخيرة.

فى سياق متصل، عقد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الاثنين اجتماعا أمنيا بقصر الحكومة بالقصبة لمتابعة العمليات الجارية منذ أمس لتعقب المجموعة الارهابية فى المناطق الجبلية الحدودية إثر العملية الغادرة التى استشهد خلالها ستة عناصر من وحدات الحرس الوطنى.

حضر الاجتماع غازى الجريبى وزير الداخلية بالنيابة وعبد الكريم الزبيدى وزير الدفاع الوطنى وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، حسب بيان لرئاسة الحكومة التونسية، وكان وزير الداخلية بالنيابة غازى الجريبى قد قام صباح بزيارة إلى ولاية جندوبة حيث ترأس المجلس الجهوى للأمن، وانتقل إلى المستشفى الجهوى بالمكان للاطمئنان على الحالة الصحية للجرحى.


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