الذهب يسجل أعلى مستوياته فى أسبوعين بفعل تغطية مراكز مدينة

(رويترز)

سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها فى نحو أسبوعين اليوم الاثنين، مع قيام المستثمرين بتغطية مراكزهم المدينة، وانخفاض الدولار إلى أقل سعر له منذ منتصف يونيو ، فى حين تدعم المعدن أيضا باستمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفى الساعة 0708 بتوقيت جرينتش كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 1260.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 26 يونيو عند 1262.06 دولار.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.5 بالمئة إلى 1261.70 دولار للأوقية

وكتب تيم براون المتداول لدى مجموعة مكس بامب فى مذكرة إن الذهب يرتفع بفعل الأداء الضعيف للدولار خلال المعاملات الآسيوية.

ونزل مؤشر الدولار، الذى يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية نمو الأجور أبطأ من المتوقع

وصعدت الفضة 0.7 بالمئة فى المعاملات الفورية إلى 16.11 دولار للأوقية وزاد البلاديوم 0.6 بالمئة مسجلا 958.22 دولار للأوقية. وسجل كل من المعدنيين أعلى مستوياته منذ 27 يونيو حزيران خلال الجلسة

وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 854.70 دولار للأوقية بعد أن لامس فى وقت سابق أعلى مستوياته منذ 28 يونيو عند 855.10 دولار للأوقية