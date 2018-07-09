video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 06:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الداخلية الروسية: 40 ألف جريمة إلكترونية منذ بداية العام الجارى

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:50 ص
الداخلية الروسية: 40 ألف جريمة إلكترونية منذ بداية العام الجارى الشرطه الروسيه
(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أنها سجلت نحو 40 ألف جريمة إلكترونية وقعت فى البلاد منذ بداية العام الجارى 2018.

وكشف نائب الوزير إيجور زوبوف، عن أن البنوك مثلت معظم أهداف تلك الجرائم الإلكترونية، قائلا إن الضرر الذى أحدثته ليس كبيرا. حسبما وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وقال نائب وزير الأمن العام الروسي، مينج هونجوي، والذى يشغل حاليا منصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، إنه يتشكك فى تطوير تقنية جديدة تستطيع هزيمة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف هونجوى "ينبغى ألا نخدع أنفسنا بأننا يمكن أن نجد حلولا عبر تقنية جديدة، إن منصة عالمية متحدة ينبغى أن تُنشأ للتصدى للجريمة الإلكترونية".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: انتهاء العمل على نموذج طائرة هجومية جديدة وبدء تحليقها العام الجارى

فيديو.. رشق حافلة البرازيل بالبيض بعد العودة من روسيا

نصف نهائي كأس العالم 2018.. أفضل أرقام مونديال روسيا قبل المربع الذهبي

سفيرة أمريكا لدى الناتو: روسيا تؤلب تركيا على الحلف لتقويضه وزعزعة استقراره

الداخلية الروسية

جريمة إلكترونية

روسيا

الجرائم الالكترونية

اخبار روسيا

مونديال روسيا




لا تفوتك
الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

الوطنية للإعلام: شارة البث بالقطر المصرى حق أصيل للهيئة طبقا للقانون

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

شرم الشيخ تستضيف الاجتماعات السنوية لمحافظى صندوق النقد والبنك الدوليين

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

فضيحة جنسية فى البحرية الأمريكية.. منظمة حقوقية تقاضى حكومة الولايات المتحدة وتطالب بـ25 مليون دولار لفشلها فى التحقيق مع عقيد اعتدى على طفلة جندى بالمارينز.. والكولونيل ويلسون أدين وحكم عليه بالسجن خمس سنوات

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

بعد إعلانه مساعدة أطفال كهف تايلاند..12 معلومة عن الملياردير إيلون موسك

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

وزير الرياضة: مفاجأة لأبطال المتوسط ومكافآت خاصة لـ"الذهب" بأولمبياد 2020

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة