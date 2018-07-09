الداخلية الروسية: 40 ألف جريمة إلكترونية منذ بداية العام الجارى

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، أنها سجلت نحو 40 ألف جريمة إلكترونية وقعت فى البلاد منذ بداية العام الجارى 2018.

وكشف نائب الوزير إيجور زوبوف، عن أن البنوك مثلت معظم أهداف تلك الجرائم الإلكترونية، قائلا إن الضرر الذى أحدثته ليس كبيرا. حسبما وكالة (تاس) الروسية للأنباء.

وقال نائب وزير الأمن العام الروسي، مينج هونجوي، والذى يشغل حاليا منصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (انتربول)، إنه يتشكك فى تطوير تقنية جديدة تستطيع هزيمة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف هونجوى "ينبغى ألا نخدع أنفسنا بأننا يمكن أن نجد حلولا عبر تقنية جديدة، إن منصة عالمية متحدة ينبغى أن تُنشأ للتصدى للجريمة الإلكترونية".