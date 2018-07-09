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التنمية المحلية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبحثان توفير فرص عمل للشباب

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:37 ص
التنمية المحلية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبحثان توفير فرص عمل للشباب جانب من اللقاء
كتب أسامة عبد الحميد
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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية إجتماعاً مع الدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والجهاز.

تم خلال اللقاء بحث أوجه مجالات التعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة ، في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والمشاركة فى عملية التنمية بالمحافظات.

كما بحث الإجتماع أيضاً دراسة توقيع برتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات لزيادة التعاون وتعظيم الإستفادة بين خبرات الجانبين فيما يخص المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " الذى يوفر قروض ميسرة للشباب بالتعاون مع عدد من البنوك للمساعدة فى توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى أن الفترة المقبلة ستشهد إنطلاقة كبيرة لـ" مشروعك " بالمحافظات وسيتم تلافى كافة السلبيات التى شهدها البرنامج وتذليل كافة المعوقات ومساعدة الشباب على تسويق منتجاتهم داخلياً وخارجياً.

واستعرض اللواء شعراوى آخر المستجدات الخاصة ببرنامج " مشروعك " مؤكداً انه تم خلال الفترة الماضية توفير حوالى 6.4 مليار جنيه قروض ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعات وفرت حوالى 98 ألف فرصة عمل بالمحافظات .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى التعاون والتكامل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجارب الناجحة التى حققها فى المحافظات ، مشيراً إلى أنه سيتم توفير التدريب للعاملين فى فروع مشروعك.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين جامع أن الوزارة تعتبر الذراع الرئيسى للجهاز في تحقيق المهام والأهداف التى يسعى إليها فى كافة المحافظات .

وأشارت إلى استعداد الجهاز لتوفير كل الإمكانات التدريبية والفنية اللازمة للعاملين فى برنامج "مشروعك " بالوزارة والمحافظات وللشباب الراغبين فى الحصول على قروض لإقامة مشروعات  ، مشيرة إلى أنه سيتم تعظيم الإستفادة من كافة الإيجابيات ، ودراسة بحث إمكانية ربط " مشروعك " بمنظومة الشباك الواحد التى يتم تطبيقها فى فرع الجهاز بالمحافظات مع الربط الإلكترونى وتيسير الإجراءات .


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