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التعليم: 1500 مخالفة بالثانوية.. و60 طالبا حرموا عامين بسبب تصوير الأسئلة

الإثنين، 09 يوليه 2018 04:02 م
التعليم: 1500 مخالفة بالثانوية.. و60 طالبا حرموا عامين بسبب تصوير الأسئلة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جملة المخالفات التى تم رصدها خلال امتحانات الثانوية العامة وصلت قرابة 1500 مخالفة منها قرابة 65 حالة شير للأسئلة وتم حرمانهم  الطلاب عامين من الامتحانات. 

 

وأوضحت المصادر، أن هناك ما يقرب من 270 حالة تم حرمانهم عام واحد من الامتحان بسبب الغش إضافة إلى 650 حالة مخالفات أخرى.
 
 
وأكدت المصادر، على أن هناك ما يقرب 300 حالة تمزيق ورقة وتم حرمان الطالب من المادة، موضحة أن الشئون القانونية انتهت من أعمال التحقيق فى القضايا الخاصة بالشئون القانونية.
 
 
وأوضحت المصادر، أن الشئون القانونية بذلت مجهود كبير حيث تم الفصل والتحقيق فى كافة القضايا الخاصة بالامتحانات والانتهاء منها تزامنا مع انتهاء التصحيح. 

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