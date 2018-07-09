video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 02:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

التعاون الإسلامى تعبر عن أملها فى تسهيل المصالحة بعد مؤتمر السلام بأفغانستان

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:38 م
التعاون الإسلامى تعبر عن أملها فى تسهيل المصالحة بعد مؤتمر السلام بأفغانستان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين
أ ش أ
إضافة تعليق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله فى أن يسفر المؤتمر الدولى للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار فى جمهورية أفغانستان، الذى تستضيفه السعودية غدا، عن نتائج تؤدى إلى تسهيل عملية المصالحة الوطنية فى أفغانستان وإيقاف جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التى تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامى.

وأكد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المؤتمر يأتى تنفيذاً لرغبة مؤتمر القمة الإسلامى ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، بهدف دحض التأويلات الخاطئة لتعاليم الدين الإسلامى من قبل الجماعات الإرهابية، ونزع الشرعية عن أفعالها ودعايتها فى ضوء تعاليم الدين الإسلامى الحقة، وإيجاد بيئة مواتية للمصالحة السلمية، وأشار إلى أن المؤتمر يزخر بمشاركة (105) من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول منها أفغانستان، المملكة، مصر، باكستان، إندونيسيا، السودان، والمغرب.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قوات أمريكية وأفغانية تقترب من إكمال عمليتها ضد داعش الإرهابى شرق أفغانستان

أفغانستان تعلن مقتل وإصابة 64 مسلحًا خلال عمليات "وليد - 9"

السعودية: اكتمال الاستعدادات لاستضافة المؤتمر الدولى حول السلام فى أفغانستان

صور.. غارات جوية على معاقل لداعش بشرق أفغانستان

القوات الأفغانية تحرر 7 مواطنين من سجن تابع لطالبان جنوب أفغانستان

مقتل 4 أفراد من قوات الأمن فى هجمات لطالبان جنوب أفغانستان

اخبار عربية

منظمة التعاون الاسلامى

مكافحة الارهاب

السلطات الافغانية

السلام فى افغانستان

الشرطة الافغانية

اخبار العرب

اخبار السعودية




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة