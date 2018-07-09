التعاون الإسلامى تعبر عن أملها فى تسهيل المصالحة بعد مؤتمر السلام بأفغانستان

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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن أمله فى أن يسفر المؤتمر الدولى للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار فى جمهورية أفغانستان، الذى تستضيفه السعودية غدا، عن نتائج تؤدى إلى تسهيل عملية المصالحة الوطنية فى أفغانستان وإيقاف جميع أعمال الإرهاب والتطرف العنيف التى تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامى.

وأكد العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المؤتمر يأتى تنفيذاً لرغبة مؤتمر القمة الإسلامى ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامى، بهدف دحض التأويلات الخاطئة لتعاليم الدين الإسلامى من قبل الجماعات الإرهابية، ونزع الشرعية عن أفعالها ودعايتها فى ضوء تعاليم الدين الإسلامى الحقة، وإيجاد بيئة مواتية للمصالحة السلمية، وأشار إلى أن المؤتمر يزخر بمشاركة (105) من أبرز علماء المسلمين من عدد من الدول منها أفغانستان، المملكة، مصر، باكستان، إندونيسيا، السودان، والمغرب.