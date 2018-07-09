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الإثنين، 09 يوليه 2018 06:21 م
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التضامن تفتح باب التقدم للحصول على منح لتطوير دور الأيتام والمسنين

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:23 م
التضامن تفتح باب التقدم للحصول على منح لتطوير دور الأيتام والمسنين غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، عن فتح  باب التقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بتطوير مؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وكذلك دور رعاية المسنين للحصول على منح مقدمة من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة، وذلك ابتداء من أمس الأحد 8 حتى 22 يوليو الجارى.
 
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات اليوم، إن العمل بتلك المنح يتضمن عددا من المحاور، الأول خاص بدعم وبناء قدرات العاملين حيث يعمل على رفع كفاءة مقدمى الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 350 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية فى 5 محافظات ومقدمى الخدمة والإدارات التنفيذية لعدد 168 دار للمسنين على مستوى 22 محافظة.
 
أما المحور الثانى، فهو خاص بتطوير البرامج والأنشطة حيث يتعلق بتصميم وتنفيذ بعض البرامج والأنشطة الاجتماعية والتثقيفية والمهنية التي من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع المدنى والتسويق المجتمعى، وفيما يختص بالمحور الثالث والأخير فيتعلق بعمل حقائب تدريبية وأدلة إجرائية فى مجال مؤسسات الأيتام والمسنين.
 
ويتم تخصيص تلك المنح بعد التقدم بمقترحات لتطوير مؤسسات الأيتام والمسنين فى عدد من المجالات وإعداد حقائب تدريبية خاصة بتطوير جودة الخدمات ففي دور الأيتام تشمل قيمة المنح وضع برامج لبناء قدرات فريق مقدمي الرعاية و الادارة التنفيذية لكل دار وسد العجز الوظيفي من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين فى مجال رعاية الايتام أما بالنسبة لدور المسنين فقد تم تخصيص تخصيص قيمة المنح  لبناء قدرات مقدمي الرعاية و لتطوير الادارة التنفيذية بكل دار وسد العجز الوظيفي وتم تخصيص مليون، بالاضافة  لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الخاصة بالمسنين.
 
ويتم التقدم للحصول على المنحة طبقا للنموذج المتاح على موقع الوزارة www.moss.gov  أو تسلم الطلبات باليد لوحدة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمقر الوزارة أو على البريد الإلكتروني  care@moss.gov ، على أن يكون آخر موعد لتسليم المقترحات يوم الأحد الموافق 22 يوليو على أن تكون الجمعيات المتقدمة من الجمعيات التي لديها برامج ناجحة فى مجال العمل التنموى بشكل عام ومع مؤسسات رعاية الأيتام والمسنين بشكل خاص ولديها مجلس ادارة نشط يساهم بشكل فعال في تسيير أمور الجمعية وتحقيق رؤيتها ورسالتها.
 
 
 
 
 
 
 

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التضامن

تطوير دور الايتام والمسنين

غادة والى




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