التحقيقات فى اختفاء أغطية بالوعات "الشيخ زايد": تشكيل عصابى تخصص فى سرقتها

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل الإيقاع بتشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بمدينة الشيخ زايد، حيث تبين قيام المتهمين بتكوين عصابة والعمل على سرقة أغطية البالوعات بمدينة الشيخ زايد، والتصرف فيها بالبيع لتجار الخردة بالمنطقة، مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

وتابعت التحقيقات، أن التشكيل العصابى مكون من 4 أفراد، وأنه تم الإيقاع بهم عقب توالى البلاغات على الأجهزة الأمنية التى أشارت إلى نشاطهم المشبوه، وبالتحرى تبين صحة الوقائع المسندة إليهم، وعليه تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاتهامات المسندة إليهم.

وأمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، التى تجريها وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت مدينة الشيخ زايد قد شهدت تزايدا لسرقات أغطية بالوعات الصرف الصحى على يد مجهولين، ومن خلال تكثيف التحريات تبين أن 4 عاطلين يكونون تشكيلا عصابيا لسرقتها وبيعها لتجار الخردة، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث بإشراف الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد من ضبط المتهمين، وبحوزتهم عدد من أغطية البالوعات المسروقة.