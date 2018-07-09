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الإثنين، 09 يوليه 2018 04:38 م
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الإنتاج الحربى يعلن فتح القبول بالمعهد الفنى للصناعات المتطورة بمدينة السلام

الإثنين، 09 يوليه 2018 02:43 م
الإنتاج الحربى يعلن فتح القبول بالمعهد الفنى للصناعات المتطورة بمدينة السلام الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى
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أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، عن قبول دفعة جديدة بالمعهد الفنى للصناعات المتطورة، للعام الدراسي 2018 / 2019، مـن الحاصلين على الثانوية العامة (الشعبة العلمية) والثانوية الصناعية (نظام ثلاث سنوات) (بنين/بنات) عام 2018 بمجموع يحدده مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد شريطة اجتياز الطالب اختبارات القبول فى مواد الرياضيات و الحاسبات و اللغة الانجليزية و مواجهة ( شفوى ) التي ستجرى بمعرفة إدارة المعـهد و سيتم قبول الحاصلين على أعلى الدرجات و استكمال الأوراق المطلوبة منهم.

وتضمنت شروط الالتحاق:

 

- ألا يزيد سن الطالب فى بداية العام الدراسى عن 22 عاماً.

- أن يكون متفرعاً للدراسة بالمعهد .

- أن يثبت الكشف الطبى خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة.

- يشترط لقبول الطلاب تقديم شهادة تحليل عدم تعاطى مواد مخدرة من جهة معتمدة .

- أن يكون حسن السير و السلوك و يقدم صحيفة الحالة الجنائية.

- مدة الـدراسة بالمعهد سنتان .

- المعهد تحـت إشراف وزارة التعليم العالي.

- المعهد يـؤجـل الـتجنـيد للـطلاب.

- يضــم المعهد الشعب والتـخصـصات الرئيسية الآتيـة : -

- شعبة الكيميائية تخصصات ( تحاليل كيميائية - كيمياء صناعية ).

– شعبة الميكانيكية تخصصات (الماكيـنات الرقـمية – الهـيـدرولـيك / نـيومـاتـيك – الـتبريد و التكييف) .

– شعبة الكهرباء والإلكتـرونيات تخصصات (معدات الكترونية – معدات كهربية– تركيبات كهربائية) .

- شعبة الحـاسبات تخصصات (فنى حاسبات – فنى برامج حاسب – رسم بالحاسب).

- شعبة الميكاترونيكس تخصص ( ميكاترونيكس ).

- يحقق المعهد الالتحـاق بكـليات الهندسة ( طبقاً لقواعد وزارة التعليم العالى).

- رقم طـابع مكـتـب الـتنـسيـق الخـاص بالـمعهد ( 444/ 3 )

يوجد المعهد الفنى بمدينة السلام أول طـريق الـقاهـرة بـلبـيس الـصحـراوى، مـدخل مـدينة الـنهـضة، خـلـف محـطة بـنـزين موبيل، ورقم الهاتف للاستفسارات 0226566168.


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