الإنتاج الحربى تعلن قبول دفعة جديدة بالثانوية الفنية "ذكور" دفعة 2018

كتب زكى القاضى

أعلن قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى، عن قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزودج، بعين حلوان، داخل مصنع 99 الحربى، وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية ذكور "لغة إنجليزية فقط" لعام 2018، اعتبارا من 8 يوليو وحتى 23 أغسطس 2018.

وتضمنت شروط الالتحاق

1. السن فى أول أكتوبر 2018 لا يزيد على 18 سنة.

2. اجتياز الكشف الطبى.

3. اجتياز اختبار القدرات الذى يبدأ من 16/7/2018 إلى 27/8/2018 على أن يكون الاثنين من كل أسبوع.

4. الحد الأدنى للقبول طبقاً لتنسيق التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم .

5. إجمالى عدد الطلبة المقترح قبولهم (500) طالب .

6. سيتم قبول الطلبة بالمدرسة طبقاً للتنسيق الداخلى لأكبر المجاميع الحاصل عليها الطلبة وطبقاً لنتائج إمتحان القدرات.

7. يتم القبول للطلبة من ( القاهرة –الجيزة – شبرا الخيمة)

وتضمنت المستندات المطلوبة:

1. ملف القبول + حافظة بلاستيك.

2. أصل شهادة الإعدادية وصورة منها.

3. أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر+ 3 صور منها.

4. 8 صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

5. بيان نجاح للحاصلين على الإعدادية من خارج إدارة حلوان التعليمية.

6. نموذج كشف طبى من الهيئة العامة للتأمين الصحى (مستشفى النصر بحلوان ).

وأعلن قطاع التدريب والمجمع التكنولوجي بالسلام عن قبول دفعة جديدة للعام الدراسى 2018/2019 من الحاصلين على شهادة الإعدادية العامة لعام 2018، اعتباراً من 2/7/2018 إلى 31/7/2018 أو اكتمال العدد المطلوب.

وتضمن شروط القبول:

- أن يكون الطالب المتقدم حاصلا على الشهادة الإعدادية عن العام الدراسى 2017/2018 .

- ألا يتجاوز السن 17 سنة فى 1/10/2018 .

- الحد الأدنى لمجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب 220 درجة .

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي يتم عقدها بمعرفة المجمع التكنولوجى .

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبى .

- أن يتعهد ولى أمر الطالب بدفع المصروفات المقررة حسب المرحلة الدراسية .

- إجمالى عدد الطلاب المقترح قبولهم 60 طالبا.

المستندات المطلوبة :

- رسوم سحب ملف التقديم (50 جنيه فقط خمسون جنيها) من مقر قطاع التدريب بالسلام .

- أصل شهادة الإعدادية وصورة منها .

- عدد 1 أصل شهادة الميلاد بالكمبيوتر + ثلاثة صور منها .

- عدد (8 ) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة.

- بيان نجاح مقدم باسم المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام .

- طابع ( دعم مشروعات فئة 1جنيه ، مهن تعليمية فئة 1جنيه ، تنمية موارد فئة10قروش ) .

- البطاقة العلاجية الخاصة بالتأمين .

- شهادة حسن سير وسلوك من اخر مدرسة التحق بها الطالب .

- عدد 10 أظرف بريد ملصق علي كل ظرف طابع بريد فئة أربعة جنيهات ونصف.

- دوسيه بلاستيك + خمس حوافظ حرف U + Clear Book.

- حافظة بلاستيك لحفظ المستندات