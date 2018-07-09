اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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السيسى يوجه بتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول

إينى الإيطالية تعلن نجاح عمليات حفر ثانى آبارها بالصحراء الغربية.. الطاقة الإنتاجية 5 آلاف برميل يوميا

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الرقابة الإدارية تعلن ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا برشوة

رئيس امتحانات الثانوية العامة: إعلان النتيجة لن يتخطى يوم السبت.. وتعديل نظام الثانوية لن يكون بأثر رجعى

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وزير الرياضة: طلاب الجامعات بداية عودة الجماهير للمدرجات

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مفاجأة.. الأهلي يغلق ملف رحيل أزارو للصين لعدم الدخول فى مناطق مظلمة