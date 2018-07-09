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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:55 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اجتماع الرئيس السيسى
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث، منها، توجيه الرئيس السيسي للحكومة بالاستفادة من الثروات وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، وضبط الرقابة الإدارية رئيس مصلحة الجمارك متلبسا برشوة، وإعلان شركة إينى الإيطالية نجاح عمليات حفر ثانى آبارها بحوض بالصحراء الغربية.. الطاقة الإنتاجية 5 آلاف برميل يوميا.. وغيرها من الأخبار..

1

السيسى يوجه بتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول

10

إينى الإيطالية تعلن نجاح عمليات حفر ثانى آبارها بالصحراء الغربية.. الطاقة الإنتاجية 5 آلاف برميل يوميا

2

تأكيدا لانفراد اليوم السابع.. الرقابة الإدارية تعلن ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسا برشوة

3

رئيس امتحانات الثانوية العامة: إعلان النتيجة لن يتخطى يوم السبت.. وتعديل نظام الثانوية لن يكون بأثر رجعى

 

4

جنايات بنها تعاقب 3 من سكرتارية المحكمة بالسجن 365 عاما بقضايا تزوير أحكام

5

 

نيابة القاهرة الجديدة تقرر حبس 8 متهمين فى خطف طفل الشروق 4 أيام

6

"استرداد أراضى الدولة" تعلن عن جدول زمنى لإنهاء إجراءات التقنين للجادين

7

وزير الرياضة: طلاب الجامعات بداية عودة الجماهير للمدرجات

8

رئيسة الوزراء البريطانية تقبل استقالة جونسون وتشكره على عمله

9

مفاجأة.. الأهلي يغلق ملف رحيل أزارو للصين لعدم الدخول فى مناطق مظلمة

 

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السيسي

الثانوية العامة

الرقابة الادارية

رئيس مصلحة الجمارك

جمال عبد العظيم

كاس العالم

نتيجة الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة

ايني




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