استقالة وزيرة العدل التشيكية بعد أقل من شهر فى منصبها

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استقالت وزيرة العدل التشيكية تانتا مالا من منصبها، اليوم الاثنين، بعد تردد مزاعم عن تورطها فى سطو على مؤلفات علمية للغير.

وذكرت شبكة "أيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية أن استقالة وزيرة العدل يأتى قبل أقل من شهر من أداءها اليمين الدستورية فى منصبها، حيث تواجه مالا - الحاصلة على درجتين جامعتين فى القانون والهندسة الزراعية - اتهامات بالاستيلاء، دون وجه حق، على نظريات عملية للغير.

وتأتى استقالة مالا، قبيل التصويت على اقتراع بالثقة فب الحكومة التشيكية من المقرر أن يجريه المجلس الأدنى بالبرلمان التشيكى بعد غد الأربعاء حيث يتحتم إعلان الثقة فى الحكومة بالكامل من أجل استمرارها.