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إلزام وزير الاتصالات بنيوزيلاندا بدفع غرامة لاستخدام هاتفه أثناء إقلاع طائرة

الإثنين، 09 يوليه 2018 11:29 م
إلزام وزير الاتصالات بنيوزيلاندا بدفع غرامة لاستخدام هاتفه أثناء إقلاع طائرة طيران نيوزيلاندا
أ ش أ
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الزمت هيئة الطيران المدنى فى نيوزيلاندا، اليوم الاثنين، وزير الاتصالات فيل تويفورد، بدفع غرامة مالية قدرها 500 دولار نيوزلاندي؛ بسبب استخدام الهاتف المحمول فى بداية رحلة جوية.

وذكرت شبكة "ام اس ان نيوز" الإخبارية الأمريكية أن وزير الاتصالات اعترف بأنه أخطأ عندما استخدم الهاتف المحمول بعد إغلاق الأبواب استعدادًا لإقلاع الطائرة، واعتذر الوزير وأعرب عن استعداده لدفع الغرامة المالية.


وقال وزير الاتصالات النيوزيلاندى "إن ما حدث سلوك غير ملائم، ولكنه غير ملائم بشكل خاص بالنسبة لى كوزير للاتصالات".

وصرح جيرمى هاريس رئيس هيئة الطيران المدنى النيوزيلاندية بأن ما صدر عن وزير الاتصالات لا يمثل خطرًا كبيرًا على رحلة الطائرة ، ولكنه يمثل خروجًا على تعليمات الطيران.

 

 


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