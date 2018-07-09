إقالة وزير الأوقاف الصومالى من منصبه

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أقال رئيس الوزراء الصومالى حسن على خيرى، اليوم الاثنين، وزير الأوقاف والشؤون الدينية حسن معلم حسين، من منصبه.

وقال وزير الإعلام الصومالى، طاهر محمود جيلى - الذى أعلن عن نبأ إقالة حسين الذى شغل منصبه منذ أقل من شهرين، إن هذه الخطوة حتمية وتأتى فى إطار إدخال تغيير على المنصب الوزرى، حسبما ذكرت إذاعة "شابيلي" الصومالية.

ولفتت الإذاعة الصومالية إلى أن القرار جاء بعد أيام من شن حركة "الشباب" الصومالية المتمردة هجومًا على مقر وزارتى الداخلية والأمن فى العاصمة الصومالية مقديشو أول أمس السبت والذى أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 20 قتيلاً.