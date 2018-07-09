إصابه 4 أشخاص فى اليوم الثالث من مهرجان ركض الثيران بإسبانيا

رويترز

انتهى "ركض الثيران" اليوم فى مدينة بامبلونا الإسبانية دون تعرض أى شخص للنطح إلا أن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعدما سقطوا خلال السباق.

وهذا هو اليوم الثالث لمهرجان سان فيرمين الذى يستمر لمدة أسبوع فى شمال إسبانيا حيث تطارد الثيران فى الشوارع المشاركين الذين يرتدون أوشحة حمراء.

وكان الركض، الذى تضمن اليوم الاثنين ثيرانا من مزرعة (سيبادا جاجو)، سريعا لينتهى فى دقيقتين و33 ثانية فقط.

ويبدأ ركض الثيران يوميا فى الساعة 8 صباحا ويستغرق عادة ما بين ثلاث إلى خمس دقائق. وتُجرى ثمانى جولات من الركض فى المجمل خلال المهرجان الذى ينتهى فى 14 يوليو.