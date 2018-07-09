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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

الإثنين، 09 يوليه 2018 10:31 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - صورة أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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أصيب 5 أشخاص من عائلتين بقرية زاوية البقلى التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب مشاجرة بين قرية زاوية البقلى  - دائرة المركز .
 
 
وبالإنتقال والفحص تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول ".ش. م. ع." 29 عاما مؤهل متوسط مصابا بجرح رضى بفروة الرأس، والدته "ن .م. ع." 58 عاما ربة منزل مصابة بكدمة بالساق اليمنى، طرف ثان ".ع. ا. ا. " 34 عاما خفير نظامى من قوة المركز ــ راحة، زوجته "هـ .ع. ا." 35عاما ربة منزل زوجة شقيق الثالث "ع .م. خ." 30عاما مؤهل متوسط مصابة بخدوش وسحجات بالساعدين وبسؤال الطرفين اتهم كلا منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث ما به من إصابات، لخلافات بسبب الجيرة.
 
تحرر عن ذلك المحضر رقم 8058  جنح مركز الشهداء لسنة 2018  وبالعرض على النيابة، قررت صرف الطرفين من ديوان المركز ما لم يكونوا مطلوبين لسبب آخر وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها .
 
 
 

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