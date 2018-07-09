إخلاء سبيل 3 متهمين بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

والمتهمون المحبوسون كلا من: "عبدالله صلاح وفادى عصام وكريم جمال وكريم ديزل ومحمد عصام و 4 آخرين"، ووجهت النيابة إليهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

كانت النيابة وجهت إليهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت سابقا حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.