إخلاء سبيل 3 متهمين بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

وجاء القرار بإخلاء سبيل كلا من عبد الرحمن على وكريم منجى ومحمد مجدى بضمان محل إقامتهم.
كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 9 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى نفس أحداث الشغب.
والمتهمون المحبوسون كلا من: "عبدالله صلاح وفادى عصام وكريم جمال وكريم ديزل ومحمد عصام و 4 آخرين"، ووجهت النيابة إليهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية والبعض الآخر تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.
كانت النيابة وجهت إليهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت سابقا حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، في أحداث العنف التي وقعت بمدرجات استاد القاهرة.
وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسي المدرجات.
وألقت أجهزة الأمن ا القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.
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