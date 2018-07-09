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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:02 م
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أسعار النفط اليوم الاثنين 9-7-2018 برنت يسجل 77.60 دولار للبرميل

الإثنين، 09 يوليه 2018 05:04 م
أسعار النفط اليوم الاثنين 9-7-2018 برنت يسجل 77.60 دولار للبرميل النفط - صورة أرشيفية
كتب أحمد أبو حجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 9-7-2018، حيث سجل خام القياس العالمى برنت 49 سنتا ليصل إلى 77.60 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكى فى العقود الآجلة 34 سنتا ليصل إلى 74.14 دولار للبرميل.

شح المعروض النفطى

ويأتى ارتفاع أسعار النفط العالمية مع تركيز المستثمرين على شح المعروض فى السوق بعد بيانات صدرت أواخر الأسبوع الماضى تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها فى أكثر من ثلاث سنوات.

وأظهرت بيانات رسمية نشرت يوم الخميس، أن مخزونات الخام فى نقطة تسليم العقود الأمريكية الآجلة فى كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت لأدنى مستوى فى ثلاث سنوات ونصف السنة. ونشرت البيانات بعد يوم من موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة فى الرابع من يوليو.

وقال فيرندرا تشوهان المحلل لدى إنرجى أسبكتس فى سنغافورة إن المستثمرين يركزون أيضا على مقدار الزيادة الذى ستسجله صادرات السعودية ودول خليجية أخرى.

 

 

وفى الشهر الماضى، اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين من خارجها على زيادة محدودة فى الإنتاج لكبح صعود أسعار النفط التى بلغت فى الآونة الأخيرة أعلى مستوياتها فى ثلاثة أعوام ونصف العام.

وستبدد زيادة الإمدادات أثر بعض تخفيضات الإنتاج التى طبقتها أوبك وغيرها من كبار المنتجين فى مطلع 2017 لتضع نهاية لتخمة استمرت سنوات.

البترول الكويتية: مشتريات نفط آسيا من غير إيران تزيد بعد عقوبات أمريكا

من ناحية أخرى قال نزار العدسانى الرئيس التنفيذى لمؤسسة البترول الكويتية لرويترز، يوم الاثنين، إن شركات التكرير الآسيوية زادت مشترياتها النفطية من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق بعد أن تعهدت الولايات المتحدة بإعادة فرض عقوبات على إيران.

 

 

وذكر العدسانى متحدثا على هامش مناسبة فى بكين أن مؤسسة البترول الكويتية زادت الإنتاج 85 ألف برميل يوميا فى إطار اتفاق أوبك الشهر الماضى. وأوضح أن أى زيادات أخرى ستتوقف على أوبك.


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