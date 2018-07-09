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الإثنين، 09 يوليه 2018 01:55 م
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أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيها للجرام

الإثنين، 09 يوليه 2018 12:19 م
أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيها للجرام الذهب _ صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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سجلت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21، وهو الأكثر شعبية فى مصر بـ 632 جنيها.
 

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

عيار ١٨ : ٥٤١,٧٠ جنيه

 

عيار ٢١ : ٦٣٢ جنيه

 

عيار ٢٤ : ٧٢٢,٢٥ جنيه

 

الجنيه الذهب : ٥٠٥٦ جنيه

 

السعر العالمى : ١٢٦٣ دولار

 

 

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.


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