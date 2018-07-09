أسعار الذهب ترتفع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 632 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21، وهو الأكثر شعبية فى مصر بـ 632 جنيها.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار ١٨ : ٥٤١,٧٠ جنيه

عيار ٢١ : ٦٣٢ جنيه

عيار ٢٤ : ٧٢٢,٢٥ جنيه

الجنيه الذهب : ٥٠٥٦ جنيه

السعر العالمى : ١٢٦٣ دولار

يقدم "اليوم السابع" خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.