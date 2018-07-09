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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 9 - 7 -2018

الإثنين، 09 يوليه 2018 07:36 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 9 - 7 -2018 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 9-7-2018.
 

البورصة تخسر 3.6 مليار جنيه

 
قلصت البورصة المصرية من خسائرها الصباحية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب ، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 881.013 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول 246 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز 1.8 مليار جنيه عبر تنفيذ 25 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 68.18% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 27.19%، والعرب على 4.63% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 74.86% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 25.13%.
  
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 26.7 مليون جنيه، 184 ألف جنيه، 805.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 34.8 مليون جنيه، 793.8 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2641 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 15701 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 775 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.
  
وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 95 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.
  
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 16.19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.23%
 
 
- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 8.10 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.19%
 
 
- العربية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 31.09 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.86%
 
 
- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 11.52 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.73%
 
 
- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.26 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.40%
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
- جلوبال تليكوم القابضة بسعر إغلاق 4.07 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.96%
 
 
- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 51.23 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.70%
 
 
 - أطلس لاستصلاح الأراضى والتصنيع الزراعى بسعر إغلاق 15.60 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.80%
 
 
 
- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 12.27 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.54%
 
 
 
-  بنك قناة السويس بسعر  إغلاق 10.29 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.25%
 
 
 

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