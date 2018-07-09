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الإثنين، 09 يوليه 2018 07:01 ص
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أخذت مبلغ من عملى بغير حق وأريد إعادته وأخاف من الفضيحة..تعرف على رأى الأزهر

الإثنين، 09 يوليه 2018 06:00 ص
أخذت مبلغ من عملى بغير حق وأريد إعادته وأخاف من الفضيحة..تعرف على رأى الأزهر أموال - أرشيفية
كتب لؤى على
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"أخذت مبلغًا من المال من محل عملي بغير وجه حق وأريد أن أتوب وأخاف من افتضاح أمرى فماذا أفعل؟"، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وأفادت اللجنة بالآتى:
لا توبة لك حتى ترد المال الذى أخذته كاملا مكملا، فالتوبة من حقوق العباد تستوجب الندم والعزم على عدم العودة ورد الحقوق لأصحابها، وقد قال رسول الله ﷺ إن دمـاءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حـرام.
 
ولا يجـب عليـك إخبـار صـاحب الـحق بذلك بـل بـأى طريقة رددت المال لصاحبه وأدخلته فى ملكه ولو بدون علمه كان ذلك جائزا.
 
 

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