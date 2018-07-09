video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 09 يوليه 2018 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو الغيط يدين هجوم إرهابى استهدف دورية للحرس الوطنى فى تونس

الإثنين، 09 يوليه 2018 01:03 م
أبو الغيط يدين هجوم إرهابى استهدف دورية للحرس الوطنى فى تونس أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أ ش أ
إضافة تعليق

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية للحرس الوطنى التونسى بمنطقة عين سلطان فى ولاية جندوبة التونسية، أمس الأحد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدورية.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وجدد المتحدث الرسمى، دعم جامعة الدول العربية لتونس وتضامنها الكامل معها فى كل جهد يهدف للقضاء على آفة الارهاب الخطيرة، مؤكداً الثقة فى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنى تونس، قيادة وشعباً، عن المضى قدماً فى طريق إنهاء هذه الجرائم التى تشكل تهديداً لأمن واستقرار المجتمعات العربية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر صور ضحايا الهجوم الإرهابى على كمين أمنى فى تونس

وزير الداخلية التونسى: لا مستقبل للإرهاب فى البلاد

الأزهر يدين الهجوم الإرهابى على دورية للحرس الوطنى فى تونس

الداخلية التونسية: مقتل 9 من الحرس الوطنى فى كمين نصبته مجموعة إرهابية

اخبار عربية

جامعة الدول العربية

الشرطة التونسية

هجوم ارهابى بتونس

مكافحة الارهاب

اخبار العرب

الجامعة العربية

احمد ابو الغيط

اخبار تونس




لا تفوتك
التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

التعليم العالى: 75 ألف طالب حجزوا امتحانات القدرات إلكترونيًا

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

3 أعضاء بالكنيست يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسات مشددة

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

بعد عودة طفل الشروق من الاختطاف.. خبراء أمن: جرائم الخطف ليست ظاهرة رغم انتشارها.. ويؤكدون: أداة لابتزاز الخصوم.. التسول والحصول على فدية أبرز دوافعها.. رقابة الأسرة وتدريب الأطفال على التعامل مع الغرباء الحل

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

"حماية المستهلك" يبدأ خطة التوعية المجتمعية بحقوق المواطنين.. إرسال رسائل توعوية بكيفية التواصل وتقديم الشكاوى لـ100 مليون من مستخدمى المحمول تحت عنوان "هدفنا حمايتك".. وتفعيل إدارة جديدة لخدمة كبار السن

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

الجبلاية تفاوض الأمن لحضور الجماهير بنسبة 15% من سعة الملاعب

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

وصفات طبيعية للشعر بالزبادى والقهوة لترطيبه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة