أبو الغيط يدين هجوم إرهابى استهدف دورية للحرس الوطنى فى تونس

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أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف دورية للحرس الوطنى التونسى بمنطقة عين سلطان فى ولاية جندوبة التونسية، أمس الأحد، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدورية.

وصرح السفير محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أعرب عن تعازيه لرئيس وحكومة وشعب تونس، ولأسر الضحايا، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وجدد المتحدث الرسمى، دعم جامعة الدول العربية لتونس وتضامنها الكامل معها فى كل جهد يهدف للقضاء على آفة الارهاب الخطيرة، مؤكداً الثقة فى أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تثنى تونس، قيادة وشعباً، عن المضى قدماً فى طريق إنهاء هذه الجرائم التى تشكل تهديداً لأمن واستقرار المجتمعات العربية.