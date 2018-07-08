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28 فتاة عربية يلتحقون ببرنامج TechGirls لتمكينهن كقادة فى مجالات التكنولوجيا

الأحد، 08 يوليه 2018 12:37 م
28 فتاة عربية يلتحقون ببرنامج TechGirls لتمكينهن كقادة فى مجالات التكنولوجيا تمكين الفتيات - صورةأرشيفية
كتب هيثم سلامة
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تشارك 28 فتاة من مختلف الدول العربية فى برنامج الفتاة التكنولوجية الأمريكى TechGirls، من 8 يوليو إلى 1 أغسطس، تهدف إلى تمكين الفتيات حتى يصبحن قادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

وقالت الخارجية الأمريكية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" ستشارك 28 فتاة من الجزائر ومصر والأردن وكذلك لبنان والمغرب والأراضى الفلسطينية وتونس فى برنامج الفتاة التكنولوجية (TechGirls) من 8 يوليو إلى 1 أغسطس".

وأضافت "ستقوم المشاركات خلال فترة الأسابيع الثلاثة التى ستكون فى الولايات المتحدة بتعزيز وتطوير المهارات التقنية من الشبكات الأساسية وإقامة علاقات مع الموجهين الذين سيؤثرون على مستقبلهم فى العمل التقنى".

وتابعت :" أن مبادرة الفتاة التكنولوجية (TechGirls) تمكن الفتيات من جميع أنحاء العالم أن يصبحن قادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وستمضى فتيات فريق الفتاة التكنولوجية عطلة نهاية أسبوع واحدة مع عائلات مضيفة فى جنوب ولاية فرجينيا لتجربة العيش مع عائلة أمريكية".

 

 

الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية

 

 

 


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أمريكا

برنامج TechGirls

الفتاة التكنولوجية

تمكين الفتيات




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