28 فتاة عربية يلتحقون ببرنامج TechGirls لتمكينهن كقادة فى مجالات التكنولوجيا

كتب هيثم سلامة

تشارك 28 فتاة من مختلف الدول العربية فى برنامج الفتاة التكنولوجية الأمريكى TechGirls، من 8 يوليو إلى 1 أغسطس، تهدف إلى تمكين الفتيات حتى يصبحن قادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة.

وقالت الخارجية الأمريكية، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر:" ستشارك 28 فتاة من الجزائر ومصر والأردن وكذلك لبنان والمغرب والأراضى الفلسطينية وتونس فى برنامج الفتاة التكنولوجية (TechGirls) من 8 يوليو إلى 1 أغسطس".

وأضافت "ستقوم المشاركات خلال فترة الأسابيع الثلاثة التى ستكون فى الولايات المتحدة بتعزيز وتطوير المهارات التقنية من الشبكات الأساسية وإقامة علاقات مع الموجهين الذين سيؤثرون على مستقبلهم فى العمل التقنى".

وتابعت :" أن مبادرة الفتاة التكنولوجية (TechGirls) تمكن الفتيات من جميع أنحاء العالم أن يصبحن قادة فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وستمضى فتيات فريق الفتاة التكنولوجية عطلة نهاية أسبوع واحدة مع عائلات مضيفة فى جنوب ولاية فرجينيا لتجربة العيش مع عائلة أمريكية".