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21 يوليو.. الحكم فى استئناف 29 من حملة الماجستير على تغريمهم فى التجمهر

الأحد، 08 يوليه 2018 02:50 م
21 يوليو.. الحكم فى استئناف 29 من حملة الماجستير على تغريمهم فى التجمهر محكمة-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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حجزت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الاستئناف المقدم من 29 شابا من حملة الماجستير والدكتوراه، على تغريمهم في التجمهر أمام رئاسة مجلس الوزراء ، للحكم بجلسة 21 يوليو الجارى.

 

كانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، قضت بتغريم 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه، 50 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وذلك بتهمة التظاهر بدون تصريح أمام رئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بتعيينهم وفقًا للشروط والضوابط التي أقرها القانون.

 

ووجهت لهم النيابة العامة تهم التظاهر والتجمهر واستعراض القوة وتكدير الأمن والسلم العام، وتعطيل المواصلات ومجموعة من الاتهامات الأخرى.

 

وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على 35 من حمَلة الماجستير والدكتوراه أمام مجلس الوزراء، خلال وقفة احتجاجية لهم على عدم تعيينهم بالوظائف الحكومية.


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