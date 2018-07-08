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وكيل الأزهر: الشباب عماد الأمة والأزهر الشريف يرحب بهم دائما

الأحد، 08 يوليه 2018 04:18 م
وكيل الأزهر: الشباب عماد الأمة والأزهر الشريف يرحب بهم دائما الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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التقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفد برلمان شباب محافظة القاهرة المشاركين فى مؤتمر "معا من أجل مصر"، الذى يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

في بداية اللقاء أكد وكيل الأزهر، أن الشباب هم عماد الأمة، والأزهر الشريف يرحب دائما بجميع مبادرات الحوار مع الشباب، والاستماع إليهم والرد على أسئلتهم والتحاور معهم.

وأضاف أن الأزهر الشريف عقد لقاءات حوارية ونقاشية مع الشباب في عدة محافظات، بالتعاون مع الكنائس المصرية؛ فالحوار في تلك المبادرات لا يكون أزهريا فقط، وإنما يشمل كافة شباب مصر، مسلمين ومسيحيين.

ولفت إلى أن الأزهر يهتم كثيرا بالشباب، بل ويعتمد عليهم في جميع قطاعاته وفضيلة الإمام الأكبر دائما ما يوجه بذلك؛ إيمانا منه بأهمية دور الشباب في التطوير والتحديث، وهناك كثير من القيادات الشبابية في الأزهر، كما تم مؤخرا استحداث مراكز جديدة كمرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب ومركز الفتوى الإلكترونية ومركز الأزهر للترجمة، وجميع العاملين في هذه المراكز من الشباب.

وفي نهاية اللقاء، أعرب أعضاء وفد برلمان شباب محافظة القاهرة عن سعادتهم بالتواجد في رحاب الأزهر، مشيدين بعطائه الذي لا يَنْضُب وجهده المستمر، وأنه الحصن المنيع الذي يحارب أصحابَ الفكر المتطرف بالحُجّة والدليل.

 


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