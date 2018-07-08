وزير الداخلية التونسى: لا مستقبل للإرهاب فى البلاد

تونس (أ ش أ)

أكّد وزير الداخلية التونسى بالنيابة جازى الجريبى، وعى المؤسسة الأمنية بأنّ الحرب على الإرهاب حرب طويلة الأمد تتطلّب طول نفس وتماسك الجبهة الداخلية.

وأضاف الجريبى - فى تصريح عقب تفقده اليوم المجلس الإقليمى للأمن بولاية جندوبة - '' لمست لدى قوات الأمن الداخلى معنويات مرتفعة، مما يعطى الثقة الكاملة فى المؤسستين الأمنية والعسكرية وفى تماسكها''.

وأكّد الجريبى يقينه بأنّ النصر سيكون حليف الشعب التونسى وأنّه لا مستقبل للإرهاب فى تونس، مضيفا ''سنذهب لجحورهم وسنقتصّ لشهدائنا وعازمون على تعقبهم وسنثأر للشهداء''، مجددا تأكيده أنّ هذه العملية لن تزد قوات الأمن إلاّ إصرارا على التصدى للإرهاب، وأنّ التآزر والتضامن هما السبيل الوحيد للنصر النهائى على هؤلاء الخونة.

كانت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطنى بعين سلطان (بولاية جندوبة) على الشريط الحدودى التونسى الجزائرى ، تعرّضت ، اليوم الأحد ، إلى كمين تمثّل فى زرع عبوة ناسفة ، مما أسفر عن استشهاد ستة أفراد، حسب حصيلة رسمية لوزارة الداخلية.