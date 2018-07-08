video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 07:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الداخلية البريطانى يهون من مخاطر أحدث عملية تسميم بغاز نوفيتشوك

الأحد، 08 يوليه 2018 05:49 م
وزير الداخلية البريطانى يهون من مخاطر أحدث عملية تسميم بغاز نوفيتشوك وزير الأمن الداخلى البريطانى ساجد جاويد
رويترز
إضافة تعليق

هون وزير الأمن الداخلى البريطانى ساجد جاويد، اليوم الأحد، من مخاطر أحدث عملية تسمم بغاز الأعصاب "نوفيتشوك" على الناس بعد أن أدى التعرض له إلى إصابة شخصين بحالة إعياء خطيرة، وقال ذلك خلال زيارة للبلدة التى يقيمان فيها.

ومرضت امرأة فى الرابعة والأربعين من عمرها ورجل فى الخامسة والأربعين من أمسبرى قبل أكثر من أسبوع بسبب التعرض لغاز نوفيتشوك، الذى استخدم فى هجوم على الجاسوس الروسى السابق سيرجى سكريبال وابنته فى مارس.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته بغاز الأعصاب، الذى طوره الجيش السوفيتى فى فترة الحرب الباردة، فى منزل الجاسوس السابق فى سالزبرى التى تبعد بضعة أميال فقط عن أمسبرى فى جنوب غربى انجلترا، فيما نفى الكرملين أى تورط له فى الأمر، وقال إن بريطانيا تحاول تأجيج الشعور المناهض لروسيا.

وقال جاويد، إن الشرطة ما زالت تحاول أن تعرف بالتحديد كيف تعرض الرجل والمرأة لغاز الأعصاب، لكنه لا يريد القفز إلى نتائج، وأضاف "أريد أن انتهز الفرصة لأقول للجميع، وبخاصة سكان المنطقة، إن الخطر على الناس يظل ضعيفا للغاية"، وتعمل الشرطة على افتراض بأن واقعتى التسميم مرتبطتان، فيما قال جاويد "أنا على ثقة من أنهم سيصلون فى نهاية المطاف إلى حقيقة الأمر بشكل أو بآخر"، ولا توجد خطط لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، وقال جاويد "نريد أن نعرف المزيد ولندع الشرطة تقوم بعملها".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شرطى بريطانى يخضع لفحص طبى بسبب احتمال تعرضه لغاز الأعصاب "نوفيتشوك"

صور.. الشرطة البريطانية تفحص فندقا فى موقع تسمم جديد بغاز نوفيتشوك

اخبار عالمية

الشرطة البريطانية

غاز الاعصاب

غاز نوفيتشوك

وزير الداخلية البريطانى

الجاسوس الروسى

الكرملين

اخبار العالم

اخبار بريطانيا




لا تفوتك
الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الثلاثاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

فيديو وصور.. أسرة طفل الشروق بعد عودته من الاختطاف: وزير الداخلية أوفى بوعده

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

صور.. قصة أول لاعب مصرى يكرم فى فنون القتال من خبير يابانى.. "خالد شيدوكان" بطل عالمى برتبة "نقاش".. حصد المركز الأول ببطولة أفريقيا المفتوحة للعبة.. وخاض بطولة العالم عليها.. المقاتل الساموراى يحلم بمركز تدريب

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة