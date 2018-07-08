وزير التعليم: الطلاب سيتسلمون"التابلت" مجانا ودون مصروفات ولن نسترده مجددا

كتب محمود طه حسين

رد الدكتور طارق شوقى على تساؤلات أولياء الأمور، حول استلام التابلت بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى فى النظام الجديد للثانوية العامة المعدلة، وهل سيكون من المدرسة أم لا، وهل هناك مصروفات يتم دفعها قبل الاستلام؟.

وقال الوزيرفى تصريحات على أحد جروبات التعليم بموقع "فيس بوك": ننظم حالياً كيفية تنظيم وتأمين عملية الاستلام، ولن يكون هناك مصروفات مقابل التابلت الذى توفره الدولة لأبنائها مجاناً طوال المرحلة الثانوية، كما أنها لن تسترده من الطلاب بعد تخرجهم.