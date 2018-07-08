video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 08 يوليه 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

هدوء نسبى فى شوارع نانت الفرنسية بعد احتجاجات على مقتل شاب برصاص شرطى

الأحد، 08 يوليه 2018 11:36 ص
هدوء نسبى فى شوارع نانت الفرنسية بعد احتجاجات على مقتل شاب برصاص شرطى الشرطة الفرنسية - أرشيفية
أ ف ب
إضافة تعليق

عاد الهدوء نسبيا، مساء السبت، إلى أحياء مدينة نانت، غرب فرنسا، بعد بضع ليال من أعمال العنف التى تلت مصرع شاب برصاص شرطى خلال عملية تفتيش مساء الثلاثاء.

وفجر الأحد، أحصى احراق 18 سيارة، خصوصا فى حى براى - كما ذكرت الشرطة - لكن أى مبنى لم يتعرض للتخريب، ولم تحصل مواجهات مع قوى الأمن ولا اعتقالات، وتسبب مقتل الشاب بأربع ليال متتالية من أعمال العنف فى أحياء نانت التى توصف بأنها "حساسة"، وكان فجر السبت، أكثر هدوءًا من الليالى السابقة، كما ذكرت الشرطة التى أحصت مع ذلك احراق 35 سيارة فى المدينة، خصوصا فى بلدات سان-اربلان، واورفو، وريزى فى ضواحى المدينة، وفى حيى بريل وبلفو فى نانت نفسها.

وفى الليالى الثلاث الأولى، أحرق أكثر من 50 سيارة فى كل واحدة منها، وكذلك عدد كبير من المتاجر والمبانى الرسمية فى كل انحاء المنطقة، وأعلنت عائلة الشاب الذى قتله الشرطى، السبت، أنها ستدعى بالحق المدنى ابتداء من الاثنين، كما قال لوكالة "فرانس برس"، لوييك بورجوا، محامى والدة وشقيقة أبو بكر فوفانا (22 عاما)، المتحدر من جارج لى جونيس، بالمنطقة الباريسية، وأضاف "يريدون، فى الوقت الراهن، أن نتركهم وحدهم مع مأساتهم".

ووجهت إلى الشرطى الذى أطلق النار على الشاب، تهمة "التسبب عمدا بجروح أدت إلى وفاة من دون نية التسبب فيها"، واخلى سبيله تحت رقابة قضائية، بأمر من المدعى العام فى نانت بيار سينيس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وسائل إعلام فرنسية تهاجم الشرطة بعد استخدام العنف مع مظاهرات الثلاثاء الماضى..مقتل شاب على يد شرطى بمدينة نانت..و الصحف تعدد تجاوزات قوات الأمن منذ 2013 وتستشهد بتقارير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان

صور..تواصل أعمال العنف غرب فرنسا لليوم الثالث على خلفية مقتل شاب على يد شرطى

صور.. مسيرة لأهالى نانت الفرنسية تضامنا مع مقتل شاب برصاص الشرطة

قوات الأمن الفرنسية تعتقل 11 شخصا إثر أعمال الشغب فى نانت غربى البلاد

صور.. ليلة ثانية من التوتر فى نانت الفرنسية احتجاجا على مقتل شاب برصاص شرطى

اخبار عالمية

الشرطة الفرنسية

مدينة نانت الفرنسية

الحكومة الفرنسية

مقتل فرنسى

اخبار العالم

اخبار فرنسا




لا تفوتك
وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

وزير إسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

مصادر: المجتمعات العمرانية تنتهى من تسعير وحدات الإسكان الاجتماعى الحر

صور.. الزراعة تواصل تنمية "حلايب وشلاتين".. حزمة مشروعات بـ"وادى حوضين".. تجهيز 68 صوبة وتركيب 15 مظلة انتظار.. إنشاء مزرعة سمكية ومحطة طاقة شمسية .. والمورينجا للتسميد والعلف الحيوانى

صور.. الزراعة تواصل تنمية "حلايب وشلاتين".. حزمة مشروعات بـ"وادى حوضين".. تجهيز 68 صوبة وتركيب 15 مظلة انتظار.. إنشاء مزرعة سمكية ومحطة طاقة شمسية .. والمورينجا للتسميد والعلف الحيوانى

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

سحر طلعت مصطفى فى حوار لـ"اليوم السابع" على هامش معرض الآثار المصرية بموناكو:المعارض الدولية توفر ملايين الدولارات.. ودعاية مجانية لمصر..وقدمت اقتراحا للبرلمان لإنشاء مجموعة وزارية للسياحة على غرار "الاقتصادية"

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم 2018

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

ماتخليش السباحة تأثر عليها.. اعرفى إزاى تحافظى على قوة ضوافرك فى المصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة