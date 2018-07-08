ننشر فيديو محاولات انقاذ سلطات تايلاند لـ 4 من أطفال الكهف

كتب: محمد الأحمدى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو عمليات انقاذ سلطات تايلاند لأربعة من أطفال الكهف.

وقال عضو كبير بالفريق الطبى المصاحب لعملية إنقاذ أطفال من كهف بشمال تايلاند، اليوم، إن 4 منهم خرجوا من الكهف المغمور بالمياه بعد أن ظلوا محاصرين فيه لما يزيد على أسبوعين.

وكانت السلطات فى إقليم تشيانج راى، بدأت صباح اليوم عملية محفوفة بالمخاطر لإخراج الصبية وعددهم 12، فضلا عن مدربهم لكرة القدم، فيما كانت وكالة "رويترز"، قد نشرت فى خبر سابق أن عدد الأطفال الذين أنقذوا بلغ 6 أطفال.

نشرت مجلة "تايم" بعض من الرسائل المكتوبة التى كتبها الصبية الإثنى عشر الذين ظلوا داخل أحد الكهوف مع مدربهم لكرة القدم 9 أيام قبل أن تعثر عليهم قوات الإنقاذ.

وكتب أحد مسئولى البحرية التايلاندية على مجموعة صغيرة من الأوراق الملوثة بالطمى والتى سلمها أحد الغواصين " الأطفال يقولون لا تقلقوا .. الجميع أقوياء ولديها قائمة طويلة من الطعام الذى يرغبون فى أكله عندما يخرجون". ويطلبون من معلميهم إلا يكلفونهم بفروض منزلية كثيرة عندما يعودون.